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أصابع القرنبيط الكرسبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:46 صباحا
أصابع القرنبيط الكرسبي
أصابع القرنبيط الكرسبي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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أصابع القرنبيط الكرسبي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من القرنبيط المسلوق مع البيض والبقسماط والدقيق والجبن لتشكيل عجينة محشية بالشيدر ومقلية شهية ولذيذة جداً. تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
رأس قرنبيط متوسط الحجم مسلوق.
حبة بصل مفروم.
½كوب : بقسماط ناعم - جبنة رومي مبشورة.
2 ملعقة كبيرة: دقيق أبيض - بقدونس مفروم.
بيضة.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
400 غرام جبنة شيدر أصابع.
1.5 كوب زيت نباتي للقلي.
للتغطية ¾ كوب : طحين – بقسماط.
2 بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير
- نضع القرنبيط بعد تصفيته في محضرة الطعام ونطحن جيداً حتى نحصل على قوام طري ومتجانس نضيف له باقي المكونات البيض والدقيق والبقسماط والجبنة والملح والفلفل والبقدونس والبصل ونعجن جيداً حتى تتشكل لدينا عجينة متجانسة قابلة للتشكيل نقوم بتشكيلها على شكل مستطيلات متساوية ونضع في وسط كل منها إصبع من جبنة الشيدر ونغلقها جيداً.

- ثم نقوم بتغميسها في البيض ومن ثم بالطحين ثم بالبيض وبعدها البقسماط ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نقوم بقلي أصابع القرنبيط المحشية لمدة أربع دقائق على كل وجه ثم نضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد ومن ثم نسكب في طبق التقديم.

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