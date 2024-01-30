كرات البطاطا بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط

بطاطا مقرمشة بالشعيرية وصفة مميزة وشهية تحضر بطريقة سهلة من البطاطا المهروسة مع النشاء وصفار البيض والزيت والملح والبهارات فهي كرات محشية ومغلفة بالشعيرية تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

5 حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة.

1.5 كوب زيت نباتي للقلي.

½ كوب بقسماط.

2 صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة : بابريكا - ثوم بودرة - بودرة مرق الدجاج - فلفل أسود.

للحشوة : 200 غرام جبنة موزاريلا مقطعة مكعبات.

بياض بيضة.

½ كوب شعيرية.

طريقة التحضير

- نضع البطاطا في وعاء ونضيف فوقها البقسماط وصفار البيض والنشاء والملح والبابريكا والثوم البودرة وبودرة مرق الدجاج والفلفل الأسود ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة قابلة للتشكيل، نقطعها كرات متساوية ونحشي كل كرة بمكعب موتزاريلا ونغلقها جيداً.

- ثم نغمسها في بياض البيض ومن ثم بالشعيرية ثم ندخل الكرات الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك ثم نخرجها ونضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن.

- نضيف الكرات ونتركها أربعة دقائق مع التقليب ثم نرفعها عن النار ونضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد ثم نضعها في طبق التقديم.