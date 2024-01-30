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6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:14 صباحا
6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت
بعض النصائح التي يجب عليك الانتباه إليها عند اختيار الأواني الجرانيت (أرشيفية: الإنترنت)
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طناجر الجرانيت هي خيار شائع لدى السيدات بسبب متانتها وخصائصها المضادة للالتصاق. ومع ذلك، قبل استخدام طناجر الجرانيت، هناك بعض النصائح التي يجب عليك الانتباه إليها وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

استخدام الزيت:
- أول خطوة يجب تسخين ملعقتين من الزيت (بشكل دافئ وليس حاميا) ودهن الطناجر بواسطة المنديل أو فرشاة السيليكون ثم نتركها ساعتين.

غسلها قبل الاستخدام الأول:
- قبل استخدام أواني الطهي الخاصة بك من الجرانيت للمرة الأولى، من المهم غسلها بشكل جيد بالماء الدافئ والصابون. سيساعد هذا في إزالة أي غبار أو أوساخ أو بقايا قد تكون على السطح.

تسخين المقلاة:
- لضمان الطهي المتساوي ومنع الطعام من الالتصاق بالسطح، من المهم تسخين أواني الطهي الخاصة بك من الجرانيت قبل إضافة أي مكونات. سيساعد هذا أيضًا في تمديد عمر القدر.

استخدام حرارة منخفضة إلى متوسطة:
- تسخن أواني الطهي من الجرانيت بسرعة، لذلك من الأفضل استخدام إعدادات حرارة منخفضة إلى متوسطة عند الطهي. يمكن أن تتسبب الحرارة العالية في تشوه القدر أو تلف طلاء اللاصق.

تجنب أدوات المائدة المعدنية:
- على الرغم من أن أواني الطهي من الجرانيت متينة، إلا أنه من المهم تجنب استخدام أدوات المائدة المعدنية حيث يمكن أن تتسبب في خدش أو تلف السطح. بدلاً من ذلك، استخدم أدوات المائدة الخشبية أو السيليكون أو النايلون.

التنظيف الصحيح:
- للحفاظ على الخصائص المضادة للالتصاق لأواني الطهي من الجرانيت، من المهم تنظيفها بشكل صحيح بعد الاستخدام ثم تنشيفها بشكل جيد.

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