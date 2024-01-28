سلمون محشي بالسبانخ والجبنة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمون محشي بالسبانخ والجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من سمك السلمون والمحشي بخليط السبانخ والأجبان مع البهارات مشوية بالفرن.. لذيذة وشهية جداً. تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

لتحضير التتبيلة:

3 فصوص ثوم مهروسة

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة: شبت مفروم ناعم - زيت زيتون - كزبرة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بهارات السمك - ملح - بشر ليمون

لتحضير الحشوة:

300 غرام جبنة فيتا

200 غرام سبانخ مفرومة

50 غرام: جبنة بارميزان - موتزاريلا

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة ملح

طريقة التحضير

- نضع السلمون في وعاء، ونضيف فوقه الثوم المهروس والكزبرة والشبت وزيت الزيتون وعصير الليمون وبشر الليمون والملح والفلفل وبهارات السمك.

- نخلط مكونات الحشوة معاً، ثم نفتح فتحة من منتصف قطعة السلمون، ونحشيها بالحشوة المحضرة، ثم نضعها في صينية مدهونة بزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية 30 دقيقة حتى تنضج تماماً وتتحمر، ثم نخرجها من الفرن، ونضعها في طبق التقديم.