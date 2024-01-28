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سلطة سلمون بالخضراوات والفواكه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 12:50 مساء
سلطة سلمون بالخضراوات والفواكه
طريقة سهلة وسريعة لتحضير سلطة السلمون الشهية تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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سلطة السلمون بالخضراوات والفواكه وصفة مميزة من المطبخ الآسيوي تحضر من سمك السلمون ومجموعة من الخضراوات والفواكه والأرز الخاص بالسوشي مع خل الأرز.. شهية جداً وغنية. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
300 غرام سمك سلمون مقطع ومحمر
كوب أرز سوشي أو أرز مصري
2.25 كوب ماء ساخن
¾ كوب إدامامي أو فول الصويا الأخضر
¼ كوب خل الأرز
حبة: مانغا - أفوكادو
ملعقتان صغيرتان سكر
ملعقة صغيرة: حبة البركة - سمسم
½ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الدريسينغ:
ملعقتان كبيرتان مايونيز
ملعقة صغيرة: ترياكي صوص - زيت السمسم
½ ملعقة صغيرة سيراتسا صوص

طريقة التحضير
- نضع الأرزّ الخاصّ بالسوشي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه الماء الساخن، ونتركه 20 دقيقة حتى ينضج، ثم نضعه جانباً حتى يبرد.

- في وعاء آخر، نضع خل الأرز مع السكر والملح ونخلط جيدا حتى يذوب السكر تماما، ثم نسكبه فوق الأرز بعد أن يبرد.

- نغطي الأرز بقطعة قماش رطبة، ثم في وعاء عميق نضع مكونات الصلصة أو الدريسينغ ونخلطها جيداً.

- نضع الأرزّ في وعاء التقديم، ثم نمزج قطع السلمون مع الصلصة، ونضعها على الأرز، ونضيف قطع المانغا والأفوكادو والإدامامي أو الصويا وحبّة البركة والسمسم، لتصبح جاهزة للتقديم.

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