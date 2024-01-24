حساء الجزر بالبصل والكزبرة

القاهرة - بوابة الوسط

حساء الجزر بالكزبرة شوربة صحية لذيذة وشهية ومناسبة للحمية الغذائية ومفيدة جدا. تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجزر والبصل والكزبرة ومرق الخضار مع الكزبرة الجافة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

500 غرام جزر مقطع شرائح.

1.5 حبة بصل مقطعة شرائح.

¾ باقة كزبرة خضراء مفرومة.

لتر من مرقة الخضار.

ملعقة كبيرة : كزبرة جافة - زيت نباتي.

½ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود.

طريقة التحضير

- نضع مرقة الخضار في وعاء على نار متوسطة ونضيف الجزر والبصل والكزبرة ونتركهم لمدة 25 دقيقة بعد الغليان.

- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزيت.

- نضعها في الخلاط الكهربائي، ونطحن جيداً ونسكبها في طبق التقديم ونزين بالكزبرة الخضراء وتقدم ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.