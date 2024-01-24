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رقاق بالزبد والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:38 صباحا
رقاق بالزبد والمفروم
حضري صينية الرقاق الشهي بحشوة اللحم المفروم بالزبد واستمتعي بمذاقه مع عائلتك (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لك طريقة تحضير رقاق باللحم المفروم من المطبخ المصري، لتعديه على مائدتك والاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك.
تعرفي على مكونات ومقادير ووصفة رقاق باللحم المفروم، حسب «سوبر ماما».

المكونات
12 شريحة رقاق.
5 ملاعق زبد.
2 كوب مرقة دجاج.
ملعقة صلصة.
¼ كيلوغرام لحم مفروم.
بصلة صغيرة.
2 ثوم مفروم.
كراث.
½ ملعقة صغيرة قرفة0

طريقة التحضير
- على النار، ضعي الزيت والزبد ثم أضيفي البصل والكراث، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج اللحم.

- في وعاء آخر، ضعي مرقة الدجاج ثم أضيفي الصلصة والزبد وقلبي جيدًا.

- ضعي الرقاق في خليط المرقة ثم ضعيه في صينية، ضعي ست طبقات من الرقاق ثم أضيفي اللحم المفروم، ثم ضعي ست طبقات الرقاق الأخرى.

- ادهني السطح بالزبد، وضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة 250 درجة مئوية ثم 20 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

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