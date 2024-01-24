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صدور البط بالجبن والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 12:59 مساء
صدور البط بالجبن والمعدنوس
حضري صدور البط بحشوة الجبن والريحان والفلفل واستمتعي بمذاقها الشهي (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور البط الشهية المحشية بالجبن والفلفل والمعدنوس لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
1/4 كوب معدنوس.
1/4 كوب ريحان.
1/4 كوب طماطم.
1/2 كوب فلفل أحمر حلو.
2 فصان من الثوم.
3 ملاعق كبيرة جبنة فيتا.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ليمون.
ملح.
فلفل أسود.
2 صدر بط.
ورق إكليل الجبل.

طريقة التحضير
- تخلط جميع مقادير الحشوة وتوضع جانباً ويحشى الصدر بالحشوة، يضغط، ثم يغلق بعود أسنان، ثم يتبّل بالملح والفلفل، يرش إكليل الجبل على الوجه ويخبز في حرارة 190 درجة مئوية لـ20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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