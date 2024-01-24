تمر بالفستق والقشدة

القاهرة - بوابة الوسط

التمر من أكثر الوجبات التي تحتوي على فيتامينات وحديد ولتغذية الجسم وتقويته، لذلك نقدم لك طريقة تحضير التمر بحشوة بالفستق والعسل. تعرفي إلى الوصفة اللذيذة وحضريها في مطبخك لكل أفراد الأسرة وفقا لموقع «شهية».

المكّونات

كيلو غرام تمر.

عجينة كنافة مفرومة - نصف كوب.

3 ملاعق كبيرة فستق حلبي.

2 ملعقة عسل.

قشدة.

طريقة التحضير

- بواسطة سكين، نفتح التمر وننزع منه النواة وفي وعاء نضع الكنافة، الفستق الحلبي، العسل والقشدة.

- نقلب المكونات حتى تتجانس ونشكل الحشوة بحجم نواة التمر ونحشي فيها الحبات ونغلقها.

- نقدم التمر محشي مع القهوة.