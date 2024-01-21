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أرز الهندي بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 03:47 مساء
أرز الهندي بالخضراوات
نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لتحضير الأرز الهندي الصحي مع الخضراوات (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لتحضير الأرز الهندي الصحي مع الخضراوات. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبا أرز بسمتي
بصلة مفرومة شرائح
حبة كبيرة جزر مفرومة مكعبات
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون
حبة كبيرة بطاطس مفرومة مكعبات
نصف ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة
ملعقتان صغيرتان ملح
كوب بازلاء مجمدة
ملعقة صغيرة بهارات مسالا هندية
نصف ملعقة صغيرة كمون حب
ورقة غار
2 و1/2 كوب ماء دافئ

طريقة التحضير
- انقعي الأرز في وعاء به ماء بارد 20 دقيقة، وصفيه واتركيه جانباً، وسخني الزيت في قدر واسع غير لاصق على حرارة متوسطة، واضيفي البصل والكمون الحب وورق الغار، وقلبي حتى يصبح البصل شفاف اللون.

- اضيفي البطاطا والجزر، وقلبيهما خمس دقائق، ثم اضيفي الكركم والكزبرة، وقلبي دقيقة أخرى.

- اضيفي الأرز للقدر والبازلاء، وقلبي حتى تمتزج المكونات، ثم الملح وبهارات المسالا المطحونة.

- اضيفي الماء واتركي القدر حتى يغلي على نار عالية، ثم خففي النار وغطي القدر، واتركيه حتى ينضج الأرز.

- اسكبي الأرز في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

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