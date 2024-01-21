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تارت البيتزا في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 09:53 صباحا
تارت البيتزا في 30 دقيقة
قدمي تارت البيتزا الساخن الشهي لعائلتك في دقائق معدودة (أرشيفية: الإنترنت)
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في أقل من نصف ساعة حضري وجبة خفيفة لعائلتك، وقدمي لهم تارت البيتزا الساخن. تعلميها معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
جبن بارميزان مبشورة
ملعقة أوريغانو
1/4 كوب طماطم كرزية
1/2 كوب موتزاريلا
ملعقة كبيرة زيت نباتي
250 عجينة تارت جاهزة
جبن شيدر مبشورة
ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- افردي عجينة التارت في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ادهني وجهها بالزيت.

- رشي على الوجه جبن الموزاريلا والبارميزان والشيدر.

- فوق الوجه، رُشي الملح والأوريغانو والبابريكا والطماطم.

- ادخلي الصينية الفرن نحو ثلث ساعة حتي يحمر الوجه، ثم قدمي التارت ساخنا.

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