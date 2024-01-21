تارت البيتزا في 30 دقيقة...

في أقل من نصف ساعة حضري وجبة خفيفة لعائلتك، وقدمي لهم تارت البيتزا الساخن. تعلميها معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
جبن بارميزان مبشورة
ملعقة أوريغانو
1/4 كوب طماطم كرزية
1/2 كوب موتزاريلا
ملعقة كبيرة زيت نباتي
250 عجينة تارت جاهزة
جبن شيدر مبشورة
ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة التحضير
- افردي عجينة التارت في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ادهني وجهها بالزيت.
- رشي على الوجه جبن الموزاريلا والبارميزان والشيدر.
- فوق الوجه، رُشي الملح والأوريغانو والبابريكا والطماطم.
- ادخلي الصينية الفرن نحو ثلث ساعة حتي يحمر الوجه، ثم قدمي التارت ساخنا.
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