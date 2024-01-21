تارت البيتزا في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

في أقل من نصف ساعة حضري وجبة خفيفة لعائلتك، وقدمي لهم تارت البيتزا الساخن. تعلميها معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

جبن بارميزان مبشورة

ملعقة أوريغانو

1/4 كوب طماطم كرزية

1/2 كوب موتزاريلا

ملعقة كبيرة زيت نباتي

250 عجينة تارت جاهزة

جبن شيدر مبشورة

ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير

- افردي عجينة التارت في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ادهني وجهها بالزيت.

- رشي على الوجه جبن الموزاريلا والبارميزان والشيدر.

- فوق الوجه، رُشي الملح والأوريغانو والبابريكا والطماطم.

- ادخلي الصينية الفرن نحو ثلث ساعة حتي يحمر الوجه، ثم قدمي التارت ساخنا.