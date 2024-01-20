بيتزا البيض والبسطرمة بدون عجينة

القاهرة - بوابة الوسط

من دون عجين لوجبة فطور شهية وسريعة حضري بيتزا البيض بشرائح البسطرمة والجبن الموتزاريلا وقدميها ساخنة. وجبة متكاملة العناصر سيحبها الصغار والكبار.. تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 حبات بيض

فلفل ألوان مقطع صغير

حلقات زيتون أسود مخلي

ملح وفلفل

ملعقتان صغيرتان صلصة بيتزا جاهزة

شرائح بسطرمة

جبن موتزاريلا

طماطم شيري مقطعة أنصاف

زيت نباتي

معلقة صغيرة بيكينغ باودر

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، اخلطي البيض مع الملح والفلفل والبيكينغ باودر جيدا.

- في مقلاة غير قابلة للالتصاق، وزعي ملعقة كبيرة من الزيت، ثم ضعي البيض المخفوق، وابدأي في توزيع الصلصة وشرائح البسطرمة والفلفل الألوان والزيتون والطماطم الشيري علي البيض.

- عند اقتراب نضج البيض، وزعي الجبن الموتزاريلا، وغطي المقلاة خمس دقائق حتي يسيح الجبن.

- قدمي بيتزا البيض بالبسطرمة ساخنة بجانب مشروبك المفضل.