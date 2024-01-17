سلطة شمندر بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط

الشتاء هو موسم الشمندر الأحمر الغني بالحديد وبفوائده الغذائية، كما أن له استخدامات عديدة في الطعام، وبما أنك تتبعين نظامًا غذائيًا، نقدِّم لك سلطة الشمندر المتبل بالثوم لرجيم متوازن، تناوليه كطبق جانبي مع وجباتك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات (مسلوق ومقطع مكعبات) شمندر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

فصان مهروسان من الثوم

ملح ربع ملعقة صغيرة