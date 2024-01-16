دجاج كورما من المطبخ الهندي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الهندي حضري دجاج كورما بسعرات حرارية أقل وقدميه مع الأرز المسلوق، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 سن ثوم مفروم.

4 ملاعق كبيرة زبيب.

4 ملاعق كبيرة معجون كورما جاهز

50 غرام لوز مطحون.

4 صدور دجاج فيليه مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور.

400 مل مرق الدجاج.

150 غرام لبن زبادي خالي الدسم.

1/2 كوب كزبرة طازجة مفرومة.

طريقة التحضير

- امزجي البصل والثوم والزنجبيل في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج مهروسا وناعما.

- ضعي المزيج في مقلاة مع 3 ملاعق كبيرة من الماء وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي معجون الكورما وقلبي لمدة دقيقتين.

- أضيفي صدور الدجاج المقطعة واللوز المطحون والزبيب والمرق وقلبي المزيج حتى يغلي ثم غطي المقلاة واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

- أزيلي المقلاة عن النار وأضيفي اللبن الزبادي والكزبرة وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز المطهو على البخار.