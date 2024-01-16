دجاج كورما من المطبخ الهندي...

من المطبخ الهندي حضري دجاج كورما بسعرات حرارية أقل وقدميه مع الأرز المسلوق، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 سن ثوم مفروم.
4 ملاعق كبيرة زبيب.
4 ملاعق كبيرة معجون كورما جاهز
50 غرام لوز مطحون.
4 صدور دجاج فيليه مقطعة مكعبات صغيرة.
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور.
400 مل مرق الدجاج.
150 غرام لبن زبادي خالي الدسم.
1/2 كوب كزبرة طازجة مفرومة.
طريقة التحضير
- امزجي البصل والثوم والزنجبيل في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج مهروسا وناعما.
- ضعي المزيج في مقلاة مع 3 ملاعق كبيرة من الماء وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي معجون الكورما وقلبي لمدة دقيقتين.
- أضيفي صدور الدجاج المقطعة واللوز المطحون والزبيب والمرق وقلبي المزيج حتى يغلي ثم غطي المقلاة واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
- أزيلي المقلاة عن النار وأضيفي اللبن الزبادي والكزبرة وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز المطهو على البخار.
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