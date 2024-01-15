دجاج حار بحليب جوز الهند...

طريقة جديدة ومختلفة لتحضير الدجاج عن طريق استخدام حليب جوز الهند المغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».
المكونات
كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.
2 حبة طماطم مقطع.
2 كوب حليب جوز هند.
كوب مرق دجاج.
بصلة مبشورة.
8 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة قرفة.
ملعقة كبيرة مسحوق كاري.
ملح وفلفل.
ملعقة كبيرة خردل.
ملعقة كمون.
1/4 ملعقة كبيرة شطة حارة.
طريقة التحضير
- في مقلاة كبيرة على النار قومي بتحمية الزيت ثم أضيفي الدجاج وقلبيها حتى تنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها في طبق جانبي.
- ثم قومي بترك الزيت على النار وأضيفي الثوم وقلبي حتى يحمر ثم أضيفي البصل والزنجبيل المبشور ثم قلبي المكونات لدقيقة.
- نكهي بالكمون ومسحوق الخردل والكركم والكاري وقلبي الخليط حتى يصبح لونه بنيا فاتحا، وأضيفي الطماطم وقلبي لمدة دقيقة.
- ثم أضيفي القرفة والمرق والشطة الحارة وقلبي الخليط جيدا.
- قومي بإضافة قطع الدجاج وحليب جوز الهند وحركي المزيج قليلا ثم رشي الملح، والفلفل الأسود واتركي القدر على النار 25 دقيقة ثم قدميه ساخنا.
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