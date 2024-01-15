دجاج حار بحليب جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة جديدة ومختلفة لتحضير الدجاج عن طريق استخدام حليب جوز الهند المغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.

2 حبة طماطم مقطع.

2 كوب حليب جوز هند.

كوب مرق دجاج.

بصلة مبشورة.

8 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة قرفة.

ملعقة كبيرة مسحوق كاري.

ملح وفلفل.

ملعقة كبيرة خردل.

ملعقة كمون.

1/4 ملعقة كبيرة شطة حارة.

طريقة التحضير

- في مقلاة كبيرة على النار قومي بتحمية الزيت ثم أضيفي الدجاج وقلبيها حتى تنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها في طبق جانبي.

- ثم قومي بترك الزيت على النار وأضيفي الثوم وقلبي حتى يحمر ثم أضيفي البصل والزنجبيل المبشور ثم قلبي المكونات لدقيقة.

- نكهي بالكمون ومسحوق الخردل والكركم والكاري وقلبي الخليط حتى يصبح لونه بنيا فاتحا، وأضيفي الطماطم وقلبي لمدة دقيقة.

- ثم أضيفي القرفة والمرق والشطة الحارة وقلبي الخليط جيدا.

- قومي بإضافة قطع الدجاج وحليب جوز الهند وحركي المزيج قليلا ثم رشي الملح، والفلفل الأسود واتركي القدر على النار 25 دقيقة ثم قدميه ساخنا.