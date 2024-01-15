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دجاج حار بحليب جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 04:14 مساء
دجاج حار بحليب جوز الهند
طريقة سهلة وشهية لتحضير صدور الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة جديدة ومختلفة لتحضير الدجاج عن طريق استخدام حليب جوز الهند المغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.
2 حبة طماطم مقطع.
2 كوب حليب جوز هند.
كوب مرق دجاج.
بصلة مبشورة.
8 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة قرفة.
ملعقة كبيرة مسحوق كاري.
ملح وفلفل.
ملعقة كبيرة خردل.
ملعقة كمون.
1/4 ملعقة كبيرة شطة حارة.

طريقة التحضير
- في مقلاة كبيرة على النار قومي بتحمية الزيت ثم أضيفي الدجاج وقلبيها حتى تنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها في طبق جانبي.

- ثم قومي بترك الزيت على النار وأضيفي الثوم وقلبي حتى يحمر ثم أضيفي البصل والزنجبيل المبشور ثم قلبي المكونات لدقيقة.

- نكهي بالكمون ومسحوق الخردل والكركم والكاري وقلبي الخليط حتى يصبح لونه بنيا فاتحا، وأضيفي الطماطم وقلبي لمدة دقيقة.

- ثم أضيفي القرفة والمرق والشطة الحارة وقلبي الخليط جيدا.

- قومي بإضافة قطع الدجاج وحليب جوز الهند وحركي المزيج قليلا ثم رشي الملح، والفلفل الأسود واتركي القدر على النار 25 دقيقة ثم قدميه ساخنا.

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