بتر تشيكن هندي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الهندي اخترنا لكِ أشهي الأكلات من الدجاج مع معجون الكاري والطماطم والزبد. تعلميها في مطبخك، وأعديها بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بصلة مفرومة

ملعقتان كبيرتان زبدة

نصف كوب معجون طماطم

ملعقة صغيرة كاري بودرة

ملعقة صغيرة بهارات مسالا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب زبادي

ملعقة كبيرة معجون الكاري

ملعقة كبيرة بهارات تندوري

كوب حليب جوز الهند

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

4 قطع فخذ دجاج فيليه مقطع مكعبات

3 فصوص ثوم مهروسة

طريقة التحضير

- سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة، واضيفي الدجاج والبصل والثوم، وقلبي عشر دقائق.

- اضيفي الكاري البودرة ومعجون الكاري والمسالا وبهارات التندوري ومعجون الطماطم، وقلبي عشر دقائق حتى تتجانس المكونات.

- اضيفي الحليب الزبادي وحليب جوز الهند والملح، وغطي المقلاة، واتركي المكونات على نار منخفضة 30 دقيقة حتى تتسبك الصلصة، وينضج الدجاج.

- قدميها ساخنة بجانب الأرز المفلفل أو خبز النان حسب الرغبة.