سلطة بطاطا بالجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة البطاطا بالدجاج والجبنة شهية، وبها كل العناصر الغذائية، ويمكنكِ أيضاً تحضيرها كوجبة غداء خفيفة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة.

المكونات

3 أكواب قطع دجاج مبشورة

1/2 كوب حليب

ملعقتان كبيرتان بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

4 شرائح بيكون مطبوخة ومفتتة

1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

علبة شوربة دجاج كريمي

كوب ساور كريم

1/2 كيلو بطاطا

كوبا جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم، ضعي شوربة الدجاج الكريمي والساور كريم وكوب جبنة واللبن وبودرة الثوم والفلفل الأسود، وقلبي المزيج جيداً.

- ضعي البطاطا في صينية قابلة للاستخدام في الفرن، ثم ضعي عليها قطع الدجاج ومزيج شوربة الدجاج الكريمي، ثم غطي الصينية.

- ضعي الصينية في الفرن 40 دقيقة، وارفعي الغطاء عن الصينية، ثم ضعي عليها كمية الجبن المتبقية.

- ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى خمس دقائق حتى تذوب الجبن.

- ضعي البيكون والبصل الأخضر على البطاطا، واتركيها حتى تبرد، وقدميها باردة.