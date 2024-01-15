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سلطة بطاطا بالجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 09:17 صباحا
سلطة بطاطا بالجبن والدجاج
سلطة شهية ومغذية من الدجاج والبطاطا تعلميها معنا بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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سلطة البطاطا بالدجاج والجبنة شهية، وبها كل العناصر الغذائية، ويمكنكِ أيضاً تحضيرها كوجبة غداء خفيفة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة.

المكونات
3 أكواب قطع دجاج مبشورة
1/2 كوب حليب
ملعقتان كبيرتان بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
4 شرائح بيكون مطبوخة ومفتتة
1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
علبة شوربة دجاج كريمي
كوب ساور كريم
1/2 كيلو بطاطا
كوبا جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم، ضعي شوربة الدجاج الكريمي والساور كريم وكوب جبنة واللبن وبودرة الثوم والفلفل الأسود، وقلبي المزيج جيداً.

- ضعي البطاطا في صينية قابلة للاستخدام في الفرن، ثم ضعي عليها قطع الدجاج ومزيج شوربة الدجاج الكريمي، ثم غطي الصينية.

- ضعي الصينية في الفرن 40 دقيقة، وارفعي الغطاء عن الصينية، ثم ضعي عليها كمية الجبن المتبقية.

- ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى خمس دقائق حتى تذوب الجبن.

- ضعي البيكون والبصل الأخضر على البطاطا، واتركيها حتى تبرد، وقدميها باردة.

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