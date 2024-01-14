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رول روستو بالبيض والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 12:24 مساء
رول روستو بالبيض والجبن
طريقة تحضير روستو اللحم الشهي مع البيض والجبن بخطوات بسيطة (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير روستو اللحم الشهي مع البيض والجبن، لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «هناكل».

المكونات
كيلو لحم مفروم
كوب جبنة بارميزان أو رومى مبشورة
كوب بقسماط مطحون
بيضتان
بصلة متوسطة مفرومة
ملح و فلفل
5-4 بيضات مسلوقة

طريقة التحضير
- فى وعاء عميق، يخلط اللحم المفروم جيدًا مع بيضتين والملح والفلفل والجبن المبشور والبقسماط المطحون والبصل المفروم.

- يفرد اللحم على ورق ألومنيوم مدهون بالزيت على شكل مستطيل، ويرص في وسطه البيض المسلوق بشكل طولي.

- يلف اللحم حول البيض، حتى يتكون لديك رول، ويغطى تماما بالألومنيوم.

- ضعي القالب في الفرن 45-60 دقيقة، ثم انزعي عنه ورق الألومنيوم، وضعي قطعة صغيرة من الزبدة على الوجه والقليل من الماء، واتركيه في الفرن حتى يتحمر من جميع الجهات، ويصبح جاهزا للتقديم.

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