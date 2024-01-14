لوبيا بيضاء بصلصة الطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

اللوبيا البيضاء أو الحبة ذات العين السوداء من الخضراوات المحببة للكثير، ولها أكثر من طريقة في الطهي. نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في منزلك كالمحترفات، تعلميها معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكوّنات

نصف كيلو لحمة

نصف كيلو لوبيا

3 ملاعق سمنة

بصلتان مفرومتان

معجون صلصة مذاب في ماء بحيث يغطي كمية اللوبيا واللحمة

ملح وفلفل حسب الرغبة

بهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير

- تغسل اللوبيا وتسلق، ثم تصفى جيدًا، وتسلق اللحمة في ماء وتوابل وفلفل دون ملح حتى الوصول لنصف النضج، ثم ترفع عن النار، وتترك لتبرد مع الاحتفاظ بالحساء.

- يشوح البصل حتى يذبل، ثم تضاف له الصلصة، وتغلى قليلاً حتى تصبح كثيفة قليلاً.

- تضاف لها اللحمة حتى تقترب من تمام النضج، مع ضبط مذاق الصلصة حسب الرغبة بالملح والبهارات والفلفل الأسود.

- نضيف اللوبيا مع كوب أو كوبين من الحساء، ويغطى الوعاء حتى تمام النضج، وتصبح جاهزة للتقديم، ويمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض.