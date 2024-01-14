مبكبكة لحم شهية وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم لكِ طريقة إعداد المعكرونة المبكبكة بوصفة سهلة وسريعة، وفقًا لموقع «الوصفة». تعلمي الطريقة، وطبقيها بخطوات بسيطة، وسوف تحصلين على طبق شهي لا يمكن مقاومته.

المكونات

كيلو غرام معكرونة

نصف كيلو لحم خروف بالعظم

نصف كوب زيت

رأس بصلة

ملعقتا معجون طماطم

نصف كوب حمص

نصف كوب بازيليا

نصف لتر ماء

ربع ملعقة بزار

فلفل وملح حسب الرغبة

رأسا فلفل أخضر

ملعقة حلبة

باقة شبت

حبق

طريقة التحضير

- نصب الماء بالطنجرة، ويوضع على النار حتى يغلي، ثم يضاف إليه الفلفل والطماطم والبزار والملح واللحم والبصل والحلبة والحمص والبازيليا، ونتركها تغلي على النار 45 دقيقة.

- نضيف إليها لترا من الماء، ونضع الحبق والشبت والفلفل الأخضر، ونترك المكونات على النار حتى تنضج، مع ملاحظة المعكرونة وهي تغلي من وقت إلى آخر.

- نضيف كمية من الماء إليها حتى تنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.