باذنجان مخلل...

وصفة مفيدة ومغذية من الباذنجان الشهي والمغذي تعلمي طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة، للحصول على أشهى مخلل باذنجان، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
1/2 كيلو باذنجان عروس أسود مسلوق
4 حبات فلفل رومي مقطعة صغيرة جدا
12 فص ثوم
1/4 كوب عصير ليمون طازج
1/2 كوب خل
1/4 كوب زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة كمون
ملح وفلفل
طماطم مقطعة حسب الرغبة
طريقة التحضير
- يسلق الباذنجان أولا، ثم يشق من المنتصف ويترك جانبا، مع مراعاة إضافة ملعقة من الخل لماء السلق.
- في محضرة الطعام، تضرب كل المكونات مع بعضها ماعدا الطماطم، وقليل من الفلفل المقطع.
- في بولة، يوضع الخليط السابق مع باقي الفلفل المقطع والطماطم المقطعة.
- يحشى الباذنجان بالخليط، ويرص في طبق التقديم، ويرش عليه باقي الحشوة.
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