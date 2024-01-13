باذنجان مخلل

القاهرة - بوابة الوسط

وصفة مفيدة ومغذية من الباذنجان الشهي والمغذي تعلمي طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة، للحصول على أشهى مخلل باذنجان، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

1/2 كيلو باذنجان عروس أسود مسلوق

4 حبات فلفل رومي مقطعة صغيرة جدا

12 فص ثوم

1/4 كوب عصير ليمون طازج

1/2 كوب خل

1/4 كوب زيت عباد الشمس

ملعقة كبيرة كمون

ملح وفلفل

طماطم مقطعة حسب الرغبة

طريقة التحضير

- يسلق الباذنجان أولا، ثم يشق من المنتصف ويترك جانبا، مع مراعاة إضافة ملعقة من الخل لماء السلق.

- في محضرة الطعام، تضرب كل المكونات مع بعضها ماعدا الطماطم، وقليل من الفلفل المقطع.

- في بولة، يوضع الخليط السابق مع باقي الفلفل المقطع والطماطم المقطعة.

- يحشى الباذنجان بالخليط، ويرص في طبق التقديم، ويرش عليه باقي الحشوة.