مشروب شوكولاتة بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك وصفة عصير سهلة ومشبعة لأطفالك، وتعمل على تغذيتهم وإمدادهم بالطاقة طوال اليوم. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

800 غرام حليب كامل الدسم

200 غرام شوكولاتة سائلة

نصف فانيليا

130 غرام تمر

طريقة التحضير

- تنزع النواة من التمر ويفرم، ويجرى غليه مع الحليب والفانيليا حتي يصبح طريا، ويُفرم في خلاط يدوي، ثم يُصفي لنزع القشر.

- يجرى وزن الخليط، ويضاف إليه الحليب، حتي يصبح الوزن الإجمالي 930 غراما، وتوضع الشوكولاتة في صينية، ويسكب فوقها مزيج التمر والحليب الساخن، وتسخن علي حرارة 60 درجة.

- تخلط في خلاط يدوي 30 ثانية تقريباً، ويقدم المزيج ساخنا أو باردا.