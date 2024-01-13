  • Alwasat News
Atwasat

مشروب شوكولاتة بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:54 مساء
مشروب شوكولاتة بالتمر
مشروب شهي يمد أطفالك بالطاقة من الشوكولاتة والتمر تعلميه معنا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لك وصفة عصير سهلة ومشبعة لأطفالك، وتعمل على تغذيتهم وإمدادهم بالطاقة طوال اليوم. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
800 غرام حليب كامل الدسم
200 غرام شوكولاتة سائلة
نصف فانيليا
130 غرام تمر

طريقة التحضير
- تنزع النواة من التمر ويفرم، ويجرى غليه مع الحليب والفانيليا حتي يصبح طريا، ويُفرم في خلاط يدوي، ثم يُصفي لنزع القشر.

- يجرى وزن الخليط، ويضاف إليه الحليب، حتي يصبح الوزن الإجمالي 930 غراما، وتوضع الشوكولاتة في صينية، ويسكب فوقها مزيج التمر والحليب الساخن، وتسخن علي حرارة 60 درجة.

- تخلط في خلاط يدوي 30 ثانية تقريباً، ويقدم المزيج ساخنا أو باردا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات

متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا

نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني

«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا

الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا»

شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بترفلاي جمبري بالجبن
بترفلاي جمبري بالجبن
سلطة زبادي بالخيار والجزر
سلطة زبادي بالخيار والجزر
معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية
معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية
باتيه بالشيدر والسمسم
باتيه بالشيدر والسمسم
حضري الحليب المكثف في مطبخك
حضري الحليب المكثف في مطبخك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هريسة تونسية حارة
هريسة تونسية حارة...
شاورما لحم بالطماطم
شاورما لحم بالطماطم...
فطيرة تفاح باللوز
فطيرة تفاح باللوز...
وافل بالتوفي
وافل بالتوفي...
كسكسي بالدجاج والجزر
كسكسي بالدجاج والجزر...
المزيد
مشروب شوكولاتة بالتمر
مشروب شوكولاتة بالتمر...
معكرونة بالصلصة الحارة
معكرونة بالصلصة الحارة...
فطيرة الدجاج بالجبن والخس
فطيرة الدجاج بالجبن والخس...
حضري الحليب المكثف في مطبخك
حضري الحليب المكثف في مطبخك...
باتيه بالشيدر والسمسم
باتيه بالشيدر والسمسم...
المزيد