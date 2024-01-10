سلطة زبادي بالخيار والجزر...

زيني سفرتكِ بطبق سلطة من الزبادي بالخيار والجزر سهل التحضير ومذاقه مميز ولذيذ، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة نعناع.
علبة صغيرة لبن زبادي.
3 حبات جزر مبشور.
فص ثوم مدقوق.
ملعقة صغيرة ليمون.
1/4 كوب جبنة صفراء مبشورة.
1/4 ملعقة صغيرة خل.
1/4 ملعقة صغيرة سماق.
خيار مبشور
طريقة التحضير
- يوضع الجزر والخيار المبشور في إناء ويضاف إليه الجبن ويخلط الزبادي في وعاء آخر ويضاف إليها الملح والثوم والخل والليمون
- يسكب خليط الزبادي على الجزر ويزين بالنعناع والسماق وتقدم باردة.
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