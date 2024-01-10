سلطة زبادي بالخيار والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

زيني سفرتكِ بطبق سلطة من الزبادي بالخيار والجزر سهل التحضير ومذاقه مميز ولذيذ، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة نعناع.

علبة صغيرة لبن زبادي.

3 حبات جزر مبشور.

فص ثوم مدقوق.

ملعقة صغيرة ليمون.

1/4 كوب جبنة صفراء مبشورة.

1/4 ملعقة صغيرة خل.

1/4 ملعقة صغيرة سماق.

خيار مبشور

طريقة التحضير

- يوضع الجزر والخيار المبشور في إناء ويضاف إليه الجبن ويخلط الزبادي في وعاء آخر ويضاف إليها الملح والثوم والخل والليمون

- يسكب خليط الزبادي على الجزر ويزين بالنعناع والسماق وتقدم باردة.