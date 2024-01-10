سلطة دجاج بالعنب...

حضري سلطة العنب بشرائح الدجاج اللذيذة، وقدميها مع الخبز المحمص أو البطاطا الشيبسي المقرمشة. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام فيليه دجاج مسلوق ومقطع مكعبات
كوب من العنب الأحمر خالي البذور (قطع أنصاف)
كوب تفاح أخضر مقطع
كوب من أوراق الجرجير الطازجة
كوب من الكرفس المفري
بصلة شرائح رفيعة
كوب جوز (عين جمل) مجروش قطع
1/2 كوب مايونيز
ملعقة صغيرة من صلصة ورشيستر أو صويا
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- يسلق الدجاج الفيليه في ماء قليل وملح وفلفل وملعقة بصل مفروم ورشة هيل على نار هادئة، ثم يُنشل من الماء، ليبرد، ثم يُقطع مكعبات .
- امزجي أوراق الجرجير مع الكرفس وشرائح البصل ثم تبلي بالملح والفلفل.
- وزعي مكعبات الدجاج على سطح السلطة، ثم اضيفي أنصاف العنب والتفاح.
- اضيفي صلصة ورشيستر أو الصويا، ثم حبات الجوز المجروش والمايونيز.
- قدميها مع الخبز التوست المحمص أو البطاطا الشيبسي.
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