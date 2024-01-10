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سلطة دجاج بالعنب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:46 صباحا
سلطة دجاج بالعنب
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج بالعنب (أرشيفية: الإنترنت)
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حضري سلطة العنب بشرائح الدجاج اللذيذة، وقدميها مع الخبز المحمص أو البطاطا الشيبسي المقرمشة. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام فيليه دجاج مسلوق ومقطع مكعبات
كوب من العنب الأحمر خالي البذور (قطع أنصاف)
كوب تفاح أخضر مقطع
كوب من أوراق الجرجير الطازجة
كوب من الكرفس المفري
بصلة شرائح رفيعة
كوب جوز (عين جمل) مجروش قطع
1/2 كوب مايونيز
ملعقة صغيرة من صلصة ورشيستر أو صويا
1/2 ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير
- يسلق الدجاج الفيليه في ماء قليل وملح وفلفل وملعقة بصل مفروم ورشة هيل على نار هادئة، ثم يُنشل من الماء، ليبرد، ثم يُقطع مكعبات .

- امزجي أوراق الجرجير مع الكرفس وشرائح البصل ثم تبلي بالملح والفلفل.

- وزعي مكعبات الدجاج على سطح السلطة، ثم اضيفي أنصاف العنب والتفاح.

- اضيفي صلصة ورشيستر أو الصويا، ثم حبات الجوز المجروش والمايونيز.

- قدميها مع الخبز التوست المحمص أو البطاطا الشيبسي.

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