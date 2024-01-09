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ثومية لبناني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 03:14 مساء
ثومية لبناني
طريقة سهلة وسريعة لتحضير ثومية شهية ومغذية من المطبخ اللبناني (أرشيفية: الإنترنت)
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بمكونات بسيطة متوافرة في مطبخك حضري الثومية اللبناني للشاورما مثل المطاعم واستمتعي بمذاق رائع للساندويتشات، تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 ملاعق كبيرة نشا.
3 فصوص ثوم.
3/4 كوب زيت نباتي.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة ثوم بودر.
1 1/2 كوب ماء.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير
- في إناء عميق قومي بخلط النشا مع الماء جيدا وضعي الخليط في قدر على النار وابدئي بالتحريك المستمر على نار هادئة حتى يتشكل لديك خليط كثيف ثم اطفئي النار واتركي الخليط حتى يبرد.

- ثم في وعاء الخلاط قومي بوضع الثوم وعصير الليمون والملح واخلطي المكونات جيدا.

- قومي بإضافة مزيج النشا إلى خليط الثوم وأعيدي الخلط مرة أخرى.

- أضيفي الزيت النباتي بشكل خيط رفيع إلى خليط النشا حتى الانتهاء من كمية الزيت.

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