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سلطة جبن وخضراوات بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 09:41 صباحا
سلطة جبن وخضراوات بزيت الزيتون
طريقة سهلة وسريعة لتحضير سلطة شهية من الجبن والخضراوات (أرشيفية: الإنترنت)
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تشكّل السلطة طبقاً صحياً يمكن إضافته إلى أي وجبة، للحصول على غذاء صحي متكامل و اليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجبن البيضاء، لتعديها في مطبخك، وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
10 أوراق من الخس المفرومة
نصف قالب من الجبنة البيضاء
كوب من الطماطم الكرزية المقطعة
حبتان من الخيار مقطعتان
ربع كوب من الزيتون الأسود
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من عصير الليمون

طريقة التحضير
- أولاً اغسلي الخضار جيداً، وقطعيه قطعا مختلفة.

- قطعي قالب الجبنة إلى مكعبات صغيرة متساوية الحجم، واتركيها جانباً.

- في وعاء ضيق، اخلطي الزيت مع عصير الليمون والملح.

- اخلطي الخضار مع الجبنة والعصير، وقلبيها جيداً، لتصبح جاهزة للتقديم.

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