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أرز بالحليب سريع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 03:55 مساء
أرز بالحليب سريع
طريقة سهلة وسريعة لتحضير أرز بحليب شهي ولذيذ (أرشيفية: الإنترنت)
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بطريقة سهلة وسريعة حضري الأرز بالحليب، وقدميه باردا لعائلتك، وسوف ينال إعجاب الجميع. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
لتر حليب
ملعقة صغيرة فانيليا
50 غرام جوز الهند
كوب سكر
1 و1/2 كوب ماء
كوب أرز مصري
ملعقتان كبيرتان نشا

طريقة التحضير
- اغسلي الأرز جيدا، ثم صفيه وضعيه في قدر، واسلقيه على حرارة متوسطة، حتى يتشرب الأرز الماء.

- اضيفي الحليب والسكر والفانيليا وجوز الهند، وخففي النار مع التقليب المستمر.

- ذوبي النشا بالقليل من الماء، واضيفيه فوق المزيج.

- استمري في تقليب المكونات باستمرار حتى يثخن المزيج.

- اسكبي الأرز في كاسات التقديم، واتركيه حتى تبرد.

- قدميه باردا، وزيني الوجه بالقرفة حسب الرغبة.

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