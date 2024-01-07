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كروكيت التونة والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:42 صباحا
كروكيت التونة والبطاطا
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مقبلات الكروكيت بالتونة (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة سهلة وبمكونات جديدة لعمل كروكيت التونة المقلية المقرمشة مع البطاطا. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
تونة
بصل أخضر
بطاطا مسلوقة مهروسة
بيض
شبت
دقيق
بقسماط
كركم
كزبرة جافة ناعمة
زيت للقلي
ملح وفلفل
كمون

طريقة التحضير
- اخلطى التونة مع ضعف كميتها من البطاطا المسلوقة مع الشبت والبقدونس والبصل الأخضر المفرومين.

- اضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.

- شكلى الخليط كرات، وقلبيها فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، واقليها فى الزيت على النار، وقدميها بعد تزيينها بالخضرة المفرومة.

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