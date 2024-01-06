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مخلل ملفوف أحمر بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 03:17 مساء
مخلل ملفوف أحمر بزيت الزيتون
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مخلل الملفوف (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمى معنا طريقة تحضير مخلل الملفوف الأحمر بالثوم وزيت الزيتون في مطبخك بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 ملاعق زيت زيتون
قرن فلفل أحمر حار
حبة جزر مبشور
فص ثوم
ملعقة كبيرة ملح
500 غرام ملفوف أحمر مفروم
1/2 ملعقة كزبرة مجففة

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الملفوف والملح، ثم قلبيهما بواسطة يديك، حتى يتداخلا، غطي الوعاء واتركيه جانباً نحو ستين دقيقة، حتى تخرج كمية الماء الموجودة في الملفوف.

- اضيفي الثوم والفلفل الأحمر الحار والجزر والكزبرة، ثم قلبي، وضعى مزيج الملفوف في برطمان.

- اضغطي الخليط بيدك، كي تغطيه ماء الملفوف، ثم اسكبي زيت الزيتون على الوجه، لمنع تعفن المخلل.

- اغلقي البرطمان بإحكام، وضعيه في الثلاجة نحو سبعة أيام قبل استخدامه.

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