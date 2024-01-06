مخلل ملفوف أحمر بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمى معنا طريقة تحضير مخلل الملفوف الأحمر بالثوم وزيت الزيتون في مطبخك بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق زيت زيتون

قرن فلفل أحمر حار

حبة جزر مبشور

فص ثوم

ملعقة كبيرة ملح

500 غرام ملفوف أحمر مفروم

1/2 ملعقة كزبرة مجففة

طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي الملفوف والملح، ثم قلبيهما بواسطة يديك، حتى يتداخلا، غطي الوعاء واتركيه جانباً نحو ستين دقيقة، حتى تخرج كمية الماء الموجودة في الملفوف.

- اضيفي الثوم والفلفل الأحمر الحار والجزر والكزبرة، ثم قلبي، وضعى مزيج الملفوف في برطمان.

- اضغطي الخليط بيدك، كي تغطيه ماء الملفوف، ثم اسكبي زيت الزيتون على الوجه، لمنع تعفن المخلل.

- اغلقي البرطمان بإحكام، وضعيه في الثلاجة نحو سبعة أيام قبل استخدامه.