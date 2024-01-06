مخلل ملفوف أحمر بزيت الزيتون...

تعلمى معنا طريقة تحضير مخلل الملفوف الأحمر بالثوم وزيت الزيتون في مطبخك بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 ملاعق زيت زيتون
قرن فلفل أحمر حار
حبة جزر مبشور
فص ثوم
ملعقة كبيرة ملح
500 غرام ملفوف أحمر مفروم
1/2 ملعقة كزبرة مجففة
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الملفوف والملح، ثم قلبيهما بواسطة يديك، حتى يتداخلا، غطي الوعاء واتركيه جانباً نحو ستين دقيقة، حتى تخرج كمية الماء الموجودة في الملفوف.
- اضيفي الثوم والفلفل الأحمر الحار والجزر والكزبرة، ثم قلبي، وضعى مزيج الملفوف في برطمان.
- اضغطي الخليط بيدك، كي تغطيه ماء الملفوف، ثم اسكبي زيت الزيتون على الوجه، لمنع تعفن المخلل.
- اغلقي البرطمان بإحكام، وضعيه في الثلاجة نحو سبعة أيام قبل استخدامه.
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