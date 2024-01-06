عدس بالنعناع من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة سهلة وسريعة حضري حساء سهلا وشهيا يعمل على التدفئة في ليالي الشتاء القارصة من العدس على الطريقة التركية. تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

5 أكواب ماء أو مرق حسب الرغبة

1/4 كوب طماطم مقشرة ومفرومة ناعم

بصلة مفرومة ناعم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 كوب برغل ناعم

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1/2 كوب عدس اصفر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون (اختياري)

1/4 كوب أرز مصري

فص ثوم مهروس

طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون في قدر على نار عالية، واضيفي البصل، وقلبي دقيقتين حتى يطرى.

- اضيفي الثوم وقلبي دقيقتين، ثم اضيفي الطماطم وقلبي عشر دقائق.

- اضيفي المرق أو الماء والعدس والبرغل والأرز ومعجون الطماطم والبابريكا والفلفل الحار والنعناع، وتبلي بالملح والفلفل، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار، وغطي القدر، واتركيه ثلاثين دقيقة حتى ينضج الأرز.

- ضعي مزيج الشوربة في محضرة الطعام، واهرسيه حتى يصبح ناعما، ثم أعيديه للقدر وسخنيه.

- اسكبي الشوربة في أطباق، وقدميها ساخنة.