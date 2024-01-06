أرز أحمر بالطماطم والكمون

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ المكسيكي حضري الأرز الأحمر بصوص الطماطم في خطوات سهلة وسريعة

المكونات

كوبان من الأرز طويل الحبة

ملعقتان صغيرتان من الملح

حبة بصل مقطعة

كوب صوص طماطم

كوبا شوربة دجاج

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة كمون مطحون

طريقة التحضير

- سخني الزيت على نار متوسطة ثم ضعي الأرز وقلبي الأرز جيدًا باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون ثم ضعي الكمون والملح على الأرز وقلبي ثم البصل وقلبي حتى يصبح طريًا.

- أضيفي صوص الطماطم وشوربة الدجاج تدريجيًا إلى الأرز وقلبي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي الأرز لمدة من 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا يصبح جاهزًا للتقديم.