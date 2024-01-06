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أرز أحمر بالطماطم والكمون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 09:44 صباحا
أرز أحمر بالطماطم والكمون
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الأرز الأحمر على الطريقة المكسيكية (أرشيفية: الإنترنت)
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من المطبخ المكسيكي حضري الأرز الأحمر بصوص الطماطم في خطوات سهلة وسريعة

المكونات
كوبان من الأرز طويل الحبة
ملعقتان صغيرتان من الملح
حبة بصل مقطعة
كوب صوص طماطم
كوبا شوربة دجاج
5 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ملعقة كبيرة كمون مطحون

طريقة التحضير
- سخني الزيت على نار متوسطة ثم ضعي الأرز وقلبي الأرز جيدًا باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون ثم ضعي الكمون والملح على الأرز وقلبي ثم البصل وقلبي حتى يصبح طريًا.

- أضيفي صوص الطماطم وشوربة الدجاج تدريجيًا إلى الأرز وقلبي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي الأرز لمدة من 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا يصبح جاهزًا للتقديم.

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