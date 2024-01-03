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هوت شوكليت اسبريسو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 01:59 مساء
هوت شوكليت اسبريسو
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشروب الهوت شوكليت بالقهوة (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي طريقة سهلة لتحضير مشروب الهوت شوكلت اسبريسو ليمد جسمك بالطاقة اللازمة له طوال اليوم وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كوب شوكولاتة مبشورة
سكر حسب الرغبة
ربع كوب قهوة اسبريسو جاهزة
كوبان من الحليب
ملعقة ونصف قرفة مطحونة

طريقة التحضير
- في قدر على نار متوسطة سخني الحليب والقرفة وقلبي جيدًا حتى تتصاعد رائحة القرفة.

- ثم قومي بإضافة الشوكولاتة والإسبريسو والسكر واخلطي المزيج جيدًا حتى يتجانس.

- قومي بتوزيع الهوت شوكليت في أكواب التقديم وقدميه ساخنًا وزينيه برشة من القرفة والشوكولاتة المبشورة قبل التقديم.

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