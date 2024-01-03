فطيرة تفاح باللوز

القاهرة - بوابة الوسط

قدمي لصديقاتك فطيرة التفاح الساخنة بعجينة الياف بستري الهشة وقدميها لهن مع المشروب الساخن المفضل تعلميها معنا بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة باف بستري.

مكعب زبدة غير مملحة.

ملعقة كبيرة سكر خشن.

بيضة مخفوقة.

تفاح مقطع شرائح.

1/4 كوب سكر بني.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

شرائح اللوز.

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ذوبي الزبدة على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح التفاح وقلبي حتى يصبح لونه ذهبياً.

- خففي النار، وأضيفي السكر البني والقرفة، مع التحريك من حين لآخر لنحو خمس دقائق حتى يطرى التفاح ويتكرمل.

- افردي ورقة زبدة على سطح أملس وانثريها بالقليل من الدقيق، ثم افردي فوقها عجينة البف باستري باستخدام النشابة.

- قسّمي العجينة إلى نصفين متساويين، ثم ضعي النصف الأول في صينية فرن مدهونة بالزبدة، ووزعي حشوة التفاح في منتصفها وادهني أطراف العجين حول حشوة التفاح بالبيض المخفوق.

- ضعي النصف الثاني من العجينة فوق الحشوة، واضغطي على الأطراف بالشوكة ثم ادهني وجه الفطيرة بالبيض المخفوق ورشّيه بالسكر الخشن.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لنحو ثلث ساعة حتى تنضج فطيرة التفاح وتصبح ذهبية اللون وزيني الوجه بحبات اللوز ثم قدميها ساخنة.