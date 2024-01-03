خبز الشاورما في المقلاة

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل بأسهل وصفة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، اتبعيها بدقة وسوف تنجح الطريقة تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كوب ماء ساخن.

2 2/1 كوب دقيق.

1/3 كوب سمن نباتي.

3/4 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- قومي بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسمن في محضرة الطعام حتى يصبح الخليط كالفتات ثم قومي بإضافة الماء الساخن بالتدريج مع الخليط حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

- ثم قومي بإزالة العجينة من محضرة الطعام واعجنيها باليد ثم اصنعي منها كرات صغيرة.

- قومي بمد الكرات على سطح مرشوش دقيق بواسطة المرق وغطيها بمنشفة مطبخ واتركيها لمدة 30 دقيقة.

- قومي بتسخين مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم ضعي العجين الممدود في المقلاة لمدة 30 ثانية حتى تظهر فقاقيع وتنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.

- أزيلي الخبز وضعيه بورق البلاستيك ومنشفة مطبخ واحفظيه لحين الاستخدام.