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خبز الشاورما في المقلاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:16 صباحا
خبز الشاورما في المقلاة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير خبز الشاورما دون فرن (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة تحضير خبز الشاورما في المنزل بأسهل وصفة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، اتبعيها بدقة وسوف تنجح الطريقة تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
كوب ماء ساخن.
2 2/1 كوب دقيق.
1/3 كوب سمن نباتي.
3/4 ملعقة بيكنج بودر.
ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- قومي بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسمن في محضرة الطعام حتى يصبح الخليط كالفتات ثم قومي بإضافة الماء الساخن بالتدريج مع الخليط حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

- ثم قومي بإزالة العجينة من محضرة الطعام واعجنيها باليد ثم اصنعي منها كرات صغيرة.

- قومي بمد الكرات على سطح مرشوش دقيق بواسطة المرق وغطيها بمنشفة مطبخ واتركيها لمدة 30 دقيقة.

- قومي بتسخين مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم ضعي العجين الممدود في المقلاة لمدة 30 ثانية حتى تظهر فقاقيع وتنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.

- أزيلي الخبز وضعيه بورق البلاستيك ومنشفة مطبخ واحفظيه لحين الاستخدام.

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