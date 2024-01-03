تورتيلا بيتزا بالبيبروني...

بيتزا التورتيلا أسهل وأسرع وصفة حضريها لعائلتكِ كعشاء خفيف ولذيذ جداً تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
معلقة كبيرة زيت زيتون.
2 عدد تورتيلا.
معلقة صغيرة زعتر مجفف.
2 معلقة كبيرة صوص (البيتزا).
8 شريحة بيبرونى.
3 معلقة كبيرة جبنة شيدر.
طريقة التحضير
- في وعاء صغير يخلط الجبن الشيدر مع الجبن الموتزريلا ونضع معلقة طعام من صلصة البيتزا على كل رغيف تورتيلا.
- نوزع الجبن الشيدر والموتزريلا على كل قطعة خبز و نوزع البيبروني بالتساوي على كل قطعة خبز وننثر الزعتر الجاف على كل رغيف.
- ننثر زيت الزيتون فوق كل قطعة خبز وتخبز في فرن ساخن على 220 مئوية لمدة 8 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.
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