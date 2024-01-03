تورتيلا بيتزا بالبيبروني

القاهرة - بوابة الوسط

بيتزا التورتيلا أسهل وأسرع وصفة حضريها لعائلتكِ كعشاء خفيف ولذيذ جداً تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

معلقة كبيرة زيت زيتون.

2 عدد تورتيلا.

معلقة صغيرة زعتر مجفف.

2 معلقة كبيرة صوص (البيتزا).

8 شريحة بيبرونى.

3 معلقة كبيرة جبنة شيدر.

طريقة التحضير

- في وعاء صغير يخلط الجبن الشيدر مع الجبن الموتزريلا ونضع معلقة طعام من صلصة البيتزا على كل رغيف تورتيلا.

- نوزع الجبن الشيدر والموتزريلا على كل قطعة خبز و نوزع البيبروني بالتساوي على كل قطعة خبز وننثر الزعتر الجاف على كل رغيف.

- ننثر زيت الزيتون فوق كل قطعة خبز وتخبز في فرن ساخن على 220 مئوية لمدة 8 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.