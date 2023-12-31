برجر ديك رومي...

لوجبة خفيفة وشهية لعائلتك ليلة رأس السنة، اخترنا لكِ وصفة مبتكرة، وهي البرجر من الديك الرومي، وقدميه مع البطاطا المقلية والسلطة. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
500 غرام ديك رومي مفروم
بصلة مفروم
فص ثوم مفروم
ملح وفلفل
خبز كايزر
جبن شيدر
خس
شرائح طماطم
بيضة
ملعقة كبيرة صوص ورشستر
بقسماط مطحون
ملعقة مستردة
بصل احمر شرائح
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، اخلطي الديك الرومي المفروم والبقسماط، ثم اضيفي المستردة وصوص ورشستر والثوم والبيضة والملح والفلفل الأسود، واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- شكلي الخليط على هيئة أربعة أقراص متساوية في الحجم.
- في صينية بها القليل من الزيت، ضعي قطع البرجر ووزعي الخس فوق الخبز، ثم البرجر، ثم الجبن والبصل والطماطم، ثم غطيه من الأعلى بالشرائح الباقية من الخبز، وقدميه ساخنًا مع البطاطس المقلية.
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