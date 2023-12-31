برجر ديك رومي

القاهرة - بوابة الوسط

لوجبة خفيفة وشهية لعائلتك ليلة رأس السنة، اخترنا لكِ وصفة مبتكرة، وهي البرجر من الديك الرومي، وقدميه مع البطاطا المقلية والسلطة. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

500 غرام ديك رومي مفروم

بصلة مفروم

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل

خبز كايزر

جبن شيدر

خس

شرائح طماطم

بيضة

ملعقة كبيرة صوص ورشستر

بقسماط مطحون

ملعقة مستردة

بصل احمر شرائح

طريقة التحضير

- في وعاء كبير، اخلطي الديك الرومي المفروم والبقسماط، ثم اضيفي المستردة وصوص ورشستر والثوم والبيضة والملح والفلفل الأسود، واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- شكلي الخليط على هيئة أربعة أقراص متساوية في الحجم.

- في صينية بها القليل من الزيت، ضعي قطع البرجر ووزعي الخس فوق الخبز، ثم البرجر، ثم الجبن والبصل والطماطم، ثم غطيه من الأعلى بالشرائح الباقية من الخبز، وقدميه ساخنًا مع البطاطس المقلية.