ملوخية خضراء بأسهل الخطوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي سر تحضير الملوخية المجمدة بأنجح طريقة وأشهي مذاق. اتبعي خطوات الوصفة بدقة، وقدميها بجانب الأرز والدجاج، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

500 غرام ملوخية مجمدة

بصلة مبشورة

ملح حسب الرغبة

كسبرة جافة

4 فصوص ثوم

حبة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة سمن

1/2 ملعقة فلفل أسود

بهارات

طريقة التحضير

- ضعي البصل والطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات ومكعب مرق فى إناء به ماء مغلي حسب رغبتك، واتركي المزيج حتى يغلي.

- اضيفي هذا المزيج إلى الملوخية مع التحريك دون تغطية القدر، بحيث يكون القدر ضيقا وغير مغطي.

- اتركي الملوخية تغلي على نار منخفضة مع استمرار التقليب. وفي مقلاة أخري، حمري الثوم المهروس في ملعقة السمن حتى تظهر الرائحة، ثم اضيفي الكزبرة، وارفعي المقلاة عن النار.

- في طبق عميق للتقديم، ضعي الملوخية، ووزعي عليها الكزبرة والثوم، وقدميها ساخنة بجانب الخبز أو الأرز.