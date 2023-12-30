سلطة التونة بالبيض والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط

التونة والبيض من الأطعمة التي تحتوي على فوائد وقيمة غذائية عالية. لذلك، نقدم لكي اليوم طريقة تحضير سلطة التونة بالبيض والخضراوات، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

علبة تونة

بيضتان

نصف حزمة جرجير مقطع

نصف رأس كابوتش مقطع

3 ورقات كرنب بنفسجي مقطع

حبة طماطم مقطعة

نصف كوب ذرة صفراء

نصف كوب زيتون أسود منزوع البذر

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح وكمون

طريقة التحضير

- يسلق البيض بالطريقة التقليدية، ثم يقشر ويقطع أرباع.

- توضع التونة في بولة، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون، وتخلط جيدًا.

- تتبل بالملح والكمون، وتخلط مرة أخرى، ثم يضاف إليها الجرجير والكابوتش والكرنب البنفسجي والطماطم والذرة والزيتون، وتخلط جيدًا حتى تتجانس.

- توضع السلطة في بولة، ويوضع البيض فوقها.