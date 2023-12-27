كبسة لحم سعودية

القاهرة - بوابة الوسط

الكبسة باللحم السعودية من أشهر الوجبات في الوطن العربي و التي لا تخلو منها العزائم والمناسبات الخاصة. بإمكانك تحضيرها بلحم الغنم أو الإبل بحسب رغبتك. تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب أرز بسمتي منقوع.

كيلوغرام من لحم الحاشي (لحم الإبل).

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

هيل.

بصل مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 حبات طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ثوم وفلفل حار.

طريقة التحضير

- في إناء عميق سخني الزيت، ثم أضيفي له البصل وقلبيه جيدا حتى يذبل.

- ثم ضعي الطماطم المهروسة واتركيها على النار حتى يتماسك الخليط، ثم أضيفي التوابل (الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق اللورا وباقى البهارات كلها).

- أضيفي قطع اللحم بعد غسله جيدا بالماء والملح وقلبي جيدا حتى يصبح اللحم مطهيا جيدًا، ثم أضيفي الأرز والماء الدافئ، وغطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي الماء.

- أخفضي النار، ثم اتركيه حتى تنضج الكبسة في طبق التقديم وقدميها ساخنة وزيني الكبسة السعودية بالمكسرات بحسب الرغبة.