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كبسة لحم سعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 01:07 مساء
كبسة لحم سعودية
طريقة سريعة وخطوات سهلة لتحضير كبسة اللحم السعودية (أرشيفية: الإنترنت)
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الكبسة باللحم السعودية من أشهر الوجبات في الوطن العربي و التي لا تخلو منها العزائم والمناسبات الخاصة. بإمكانك تحضيرها بلحم الغنم أو الإبل بحسب رغبتك. تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 كوب أرز بسمتي منقوع.
كيلوغرام من لحم الحاشي (لحم الإبل).
ملعقة صغيرة كاري.
ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
هيل.
بصل مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة زيت.
4 حبات طماطم مفرومة.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.
ثوم وفلفل حار.

طريقة التحضير
- في إناء عميق سخني الزيت، ثم أضيفي له البصل وقلبيه جيدا حتى يذبل.

- ثم ضعي الطماطم المهروسة واتركيها على النار حتى يتماسك الخليط، ثم أضيفي التوابل (الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق اللورا وباقى البهارات كلها).
- أضيفي قطع اللحم بعد غسله جيدا بالماء والملح وقلبي جيدا حتى يصبح اللحم مطهيا جيدًا، ثم أضيفي الأرز والماء الدافئ، وغطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي الماء.

- أخفضي النار، ثم اتركيه حتى تنضج الكبسة في طبق التقديم وقدميها ساخنة وزيني الكبسة السعودية بالمكسرات بحسب الرغبة.

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