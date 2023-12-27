كبسة لحم سعودية...

الكبسة باللحم السعودية من أشهر الوجبات في الوطن العربي و التي لا تخلو منها العزائم والمناسبات الخاصة. بإمكانك تحضيرها بلحم الغنم أو الإبل بحسب رغبتك. تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب أرز بسمتي منقوع.
كيلوغرام من لحم الحاشي (لحم الإبل).
ملعقة صغيرة كاري.
ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
هيل.
بصل مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة زيت.
4 حبات طماطم مفرومة.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.
ثوم وفلفل حار.
طريقة التحضير
- في إناء عميق سخني الزيت، ثم أضيفي له البصل وقلبيه جيدا حتى يذبل.
- ثم ضعي الطماطم المهروسة واتركيها على النار حتى يتماسك الخليط، ثم أضيفي التوابل (الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق اللورا وباقى البهارات كلها).
- أضيفي قطع اللحم بعد غسله جيدا بالماء والملح وقلبي جيدا حتى يصبح اللحم مطهيا جيدًا، ثم أضيفي الأرز والماء الدافئ، وغطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي الماء.
- أخفضي النار، ثم اتركيه حتى تنضج الكبسة في طبق التقديم وقدميها ساخنة وزيني الكبسة السعودية بالمكسرات بحسب الرغبة.
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