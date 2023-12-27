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طريقة عمل سمك مع الأرز بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:39 صباحا
طريقة عمل سمك مع الأرز بالفرن
حضري وجبة متكاملة وشهية من السمك والأرز في خطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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من المطبخ الخليجي اخترنا لكِ طريقة تحضير السمك بالأرز في الفرن وجبة شهية ومتكاملة ، بإمكانك اعتمادها في عزائمك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
2 كوب أرز مطبوخ.
سمك قطع لأي نوع مفضل لك.
ملعقة فلفل أسود.
ملعقة كمون.
ملعقة ملح.
3 ملاعق عصير ليمون.
3 فصوص من الثوم.
حبة بصل مبشورة.
كوب دقيق.
زيت للقلي.

الصلصة
بصلة مفرومة.
حبة طماطم مفرومة.
ملعقة كمون.
ملعقة ملح وملعقة فلفل.

طريقة التحضير
- قومي بتتبيل السمكة بالبصل المبشور والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل وعصر الليمون واتركيها لمدة ساعتين في التتبيلة ثم اغمسيها في الدقيق واقليها في الزيت.

لتحضير الصلصة
- أحضري وعاء ثم ضعي الزيت واقلي فيه البصلة المفرومة حتى يصفر لونه.

- ثم أضيفي الطماطم والملح والفلفل والكمون واتركيها على النار قليلًا وقومي بإحضار قالب فرن وضعي الأرز المطبوخ وضعي عليه القليل من الصلصة ثم ضعي السمكة المقلية عليه وضعيها في الفرن قليلا حتى تحمر ثم قدميها في طبق التقديم.

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