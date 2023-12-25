كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل لا يتعدى 20 دقيقة وبطريقة سهلة، تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 مكعب شوكولاتة.

10 ملعقة كبير زبدة.

1/2 كوب كبير دقيق أبيض.

كوب ونصف كبير سكر بودرة.

3 بيضات صغيرة الحجم.

3 صفار بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

6 قالب كيك متوسط الحجم.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن قوالب الكيك بالقليل من الزيت.

- في بولة قابلة للاستخدام في المايكروويف توضع الشوكولاتة والزبدة ثم توضع في المايكروويف وتترك لتسيح.

- يضاف الدقيق و السكر على مزيج الشوكولاتة والزبدة ثم يضاف البيض وصفار البيض ويقلب جيدًا حتى يتماسك الخليط.

- توضع الفانيليا وعصير البرتقال على مزيج الدقيق والشوكولاتة ويقلب جيدًا.

- يوزع مزيج الدقيق والشوكولاتة على قوالب الكيك بالتساوي.

- توضع قوالب الكيك في الفرن و تترك لمدة 20 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.