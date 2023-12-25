  • Alwasat News
Atwasat

كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 04:18 مساء
كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة
طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل لا يتعدى 20 دقيقة وبطريقة سهلة، تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 مكعب شوكولاتة.
10 ملعقة كبير زبدة.
1/2 كوب كبير دقيق أبيض.
كوب ونصف كبير سكر بودرة.
3 بيضات صغيرة الحجم.
3 صفار بيض.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.
6 قالب كيك متوسط الحجم.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن قوالب الكيك بالقليل من الزيت.

- في بولة قابلة للاستخدام في المايكروويف توضع الشوكولاتة والزبدة ثم توضع في المايكروويف وتترك لتسيح.

- يضاف الدقيق و السكر على مزيج الشوكولاتة والزبدة ثم يضاف البيض وصفار البيض ويقلب جيدًا حتى يتماسك الخليط.

- توضع الفانيليا وعصير البرتقال على مزيج الدقيق والشوكولاتة ويقلب جيدًا.

- يوزع مزيج الدقيق والشوكولاتة على قوالب الكيك بالتساوي.

- توضع قوالب الكيك في الفرن و تترك لمدة 20 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية
سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية
شاورما دجاج يوناني
شاورما دجاج يوناني
حساء الخس بالكريمة لمواجهة برودة الشتاء
حساء الخس بالكريمة لمواجهة برودة الشتاء
معكرونة بالتونة والكريمة
معكرونة بالتونة والكريمة
إستاكوزا بالزبدة
إستاكوزا بالزبدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فطيرة طاقية السلطان
فطيرة طاقية السلطان...
كسكسي لحم بالبصلة
كسكسي لحم بالبصلة...
حساء القرع بالجزر والقرفة
حساء القرع بالجزر والقرفة...
كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية
كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية...
بسكويت اللوز وجوز الهند
بسكويت اللوز وجوز الهند...
المزيد
كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة
كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة...
جمبري مقلي بجوز الهند
جمبري مقلي بجوز الهند...
خبز الثوم والزعتر
خبز الثوم والزعتر...
إستاكوزا بالزبدة
إستاكوزا بالزبدة...
معكرونة بالتونة والكريمة
معكرونة بالتونة والكريمة...
المزيد