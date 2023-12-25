كيك مولتن شوكولاتة في 20 دقيقة...

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل لا يتعدى 20 دقيقة وبطريقة سهلة، تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 مكعب شوكولاتة.
10 ملعقة كبير زبدة.
1/2 كوب كبير دقيق أبيض.
كوب ونصف كبير سكر بودرة.
3 بيضات صغيرة الحجم.
3 صفار بيض.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.
6 قالب كيك متوسط الحجم.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن قوالب الكيك بالقليل من الزيت.
- في بولة قابلة للاستخدام في المايكروويف توضع الشوكولاتة والزبدة ثم توضع في المايكروويف وتترك لتسيح.
- يضاف الدقيق و السكر على مزيج الشوكولاتة والزبدة ثم يضاف البيض وصفار البيض ويقلب جيدًا حتى يتماسك الخليط.
- توضع الفانيليا وعصير البرتقال على مزيج الدقيق والشوكولاتة ويقلب جيدًا.
- يوزع مزيج الدقيق والشوكولاتة على قوالب الكيك بالتساوي.
- توضع قوالب الكيك في الفرن و تترك لمدة 20 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
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