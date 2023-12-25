خبز الثوم والزعتر...

طريقة تحضير الخبز مع الثوم والزعتر لتعديه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
رغيف خبز فرنسي.
2 فص ثوم.
100 غرام زبدة.
كوب بقدونس مفروم.
2 ملعقة زيت زيتون.
رشة ملح وفلفل.
1/2 كوب زعتر طازج.
طريقة التحضير
- قومي بخلط الزبدة والزيت والجبن والبقدونس والزعتر والثوم في محضرة الطعام.
- ثم قومي بإضافة الملح والفلفل ثم اخلطي حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتوزيع المزيج فوق شرائح الخبز وضعيها في صينية مبطنة بورق الألمنيوم.
- ثم قومي بإدخال الصينية للفرن على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 10 دقائق وقومي بإخراج الصينية من الفرن وقدمي الخبز ساخنا.
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