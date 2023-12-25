خبز الثوم والزعتر

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير الخبز مع الثوم والزعتر لتعديه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

رغيف خبز فرنسي.

2 فص ثوم.

100 غرام زبدة.

كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة زيت زيتون.

رشة ملح وفلفل.

1/2 كوب زعتر طازج.

طريقة التحضير

- قومي بخلط الزبدة والزيت والجبن والبقدونس والزعتر والثوم في محضرة الطعام.

- ثم قومي بإضافة الملح والفلفل ثم اخلطي حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتوزيع المزيج فوق شرائح الخبز وضعيها في صينية مبطنة بورق الألمنيوم.

- ثم قومي بإدخال الصينية للفرن على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 10 دقائق وقومي بإخراج الصينية من الفرن وقدمي الخبز ساخنا.