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خبز الثوم والزعتر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:08 صباحا
خبز الثوم والزعتر
في خطوات معدودة حضري خبز بالثوم المحترفات (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة تحضير الخبز مع الثوم والزعتر لتعديه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
رغيف خبز فرنسي.
2 فص ثوم.
100 غرام زبدة.
كوب بقدونس مفروم.
2 ملعقة زيت زيتون.
رشة ملح وفلفل.
1/2 كوب زعتر طازج.

طريقة التحضير
- قومي بخلط الزبدة والزيت والجبن والبقدونس والزعتر والثوم في محضرة الطعام.

- ثم قومي بإضافة الملح والفلفل ثم اخلطي حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتوزيع المزيج فوق شرائح الخبز وضعيها في صينية مبطنة بورق الألمنيوم.

- ثم قومي بإدخال الصينية للفرن على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 10 دقائق وقومي بإخراج الصينية من الفرن وقدمي الخبز ساخنا.

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