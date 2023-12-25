إستاكوزا بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبي وآكلي الفسفور نقدم لكِ طريقة عمل إستاكوزا مشوية بالزبدة مثل المطاعم العالمية وجبة غذائية متكاملة سهلة التحضير تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/4 ملعقة بابريكا.

3 فصوص ثوم.

4 حبات إستاكوزا.

حبة ليمون مبشور ناعم.

1/3 كوب كزبرة خضراء مقطعة.

150 غرام زبدة مقطعة مكعبات.

شرائح ليمون للتزيين.

كزبرة مفرومة للتزيين.

3 ملاعق زيت زيتون.

طريقة التحضير

- قومي بهرس الزبدة مع زيت الزيتون والكزبرة وقشر الليمون وعصير الليمون والثوم والبابريكا في طبق حتى تصبح ناعمة

- ثم قومي بوضع قطعة من ورق الزبدة على لوح تقطيع وضعي عليها خليط الزبدة في المنتصف وباستخدام الورقة شكلي الزبدة على شكل أسطوانة ثم لفي عليها الورق وأحكمي إغلاقه وضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام ثم أخرجيه من الثلاجة وارفعي الورق وقطعيه شرائح.

- ثم قومي بوضع كل إستاكوزا على ظهرها على لوح تقطيع وقطعيها نصفين بالطول بسكين كبير حاد وتجفف من الداخل بمنشفة ورقية.

- سخني شواية على نار عالية وادهني كلا الجانبين من الإستاكوزا بالزيت وتبلي بالملح والفلفل واشوي الجانب المقطوع لأسفل حتى يحمر ثم اقلبي وضعي على كل نصف إستاكوزا بشرائح من خليط الزبدة واطهي جانب القشرة لأسفل حتى يسخن وتصبح جاهزة للتقديم.