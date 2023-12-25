معكرونة بالتونة والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالتونة والصوص الأبيض وصفة جديدة مبتكرة بإمكانك تحضيرها لعائلتك لتغيير المذاق على مائدتك، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب مكرونة

2 علبة تونة

1 1/2 كوب بصل مقلي

2 كوب صلصة بشاميل جاهزة

كوب جبن شيدر

طريقة التحضير

- نقوم بغلي الماء ونضع المكرونة فيها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيتها وغسلها قليلاً بالمصفاة باستخدام الماء البارد

- في صينية الفرن العميقة نجمع المكرونة، والتونة، والبشاميل

- نخلط جيداً، ثم نرش في أعلى الطبق مبشور جبنة الشيدر

- نضعها بالفرن على درجة 175 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة

- نرش البصل المقلي، ثم نخبز لمدة 5 دقائق أخرى