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شاورما دجاج يوناني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 10:07 صباحا
شاورما دجاج يوناني
اخترنا لكِ أسهل وصفة لتحضير شاورما الدجاج بالطريقة اليونانية (أرشيفية: الإنترنت)
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على الطريقة اليونانية اخترنا لكِ أسهل وصفة لتحضير شاورما الدجاج بتوابل مميزة. حضريها وقدميها في الخبز بجانب البطاطا المقلية والصوص المفضل لك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
كيلو صدور دجاج بدون عظم
4 ملاعق توابل يونانية
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
بصل أبيض مقطع شرائح رقيقة

طريقة التحضير
- قطعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة، والبصل الأبيض إلى شرائح أيضا.

- تبلي شرائح الدجاج بخلطة التوابل اليونانية، واتركيها 15 دقيقة علي الأقل.

- سخني الزيت في مقلاة علي درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي شرائح الدجاج، واطهيها حتى يتحول لونها إلى اللون الأبيض.

- اضيفي شرائح البصل إلى الدجاج، وقلبي لخمس دقائق أو حتى يذبل البصل وتنضج صدور الدجاج، ثم قدميها أو ضعيها فى الخبز حسب الرغبة.

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