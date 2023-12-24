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سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 12:49 مساء
سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية
طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق صحي وقليل السعرات الحرارية من سمك التونة (أرشيفية: الإنترنت)
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اخترنا لكِ طريقة تحضير سمك التونة بطريقة صحية، وقدميها مع الأرز البني والسلطة الخضراء وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقة خل
عصير ليمون
شريحتا سمك تونة
1/4 كوب زيت زيتون
ملح وفلفل
ثوم مهروس

طريقة التحضير
- اغسلي شرائح سمك التونة جيدا بالماء والخل، ثم امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل في وعاء، ثم اضيفي التونة للوعاء، واتركيها 20 دقيقة.

- سخني الشواية على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي كل جانب من جوانب التونة في الشواية مع مراعاة قلبها مرة واحدة فقط، ثم اتركيها 15 دقيقة.

- ارفعي التونة عن الشواية، وقدميها ساخنة بجانب الأرز البني والسلطة الخضراء.

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