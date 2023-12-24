سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ طريقة تحضير سمك التونة بطريقة صحية، وقدميها مع الأرز البني والسلطة الخضراء وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة خل

عصير ليمون

شريحتا سمك تونة

1/4 كوب زيت زيتون

ملح وفلفل

ثوم مهروس

طريقة التحضير

- اغسلي شرائح سمك التونة جيدا بالماء والخل، ثم امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل في وعاء، ثم اضيفي التونة للوعاء، واتركيها 20 دقيقة.

- سخني الشواية على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي كل جانب من جوانب التونة في الشواية مع مراعاة قلبها مرة واحدة فقط، ثم اتركيها 15 دقيقة.

- ارفعي التونة عن الشواية، وقدميها ساخنة بجانب الأرز البني والسلطة الخضراء.