سمك التونة للحفاظ على الحمية الغذائية...

اخترنا لكِ طريقة تحضير سمك التونة بطريقة صحية، وقدميها مع الأرز البني والسلطة الخضراء وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة خل
عصير ليمون
شريحتا سمك تونة
1/4 كوب زيت زيتون
ملح وفلفل
ثوم مهروس
طريقة التحضير
- اغسلي شرائح سمك التونة جيدا بالماء والخل، ثم امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل في وعاء، ثم اضيفي التونة للوعاء، واتركيها 20 دقيقة.
- سخني الشواية على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي كل جانب من جوانب التونة في الشواية مع مراعاة قلبها مرة واحدة فقط، ثم اتركيها 15 دقيقة.
- ارفعي التونة عن الشواية، وقدميها ساخنة بجانب الأرز البني والسلطة الخضراء.
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