سلطة المحار والمعكرونة بالمانجو

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة المحار بالمعكرونة من أشهي وألذ المقبلات البحرية الشهية. زيني بها سفرة عزائمك، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

100 غرام مكرونة مسلوقة

1/4 كوب زيت زيتون

فص ثوم مهروس

حبة مانجو مقطعة شرائح

حزمة جرجير

حبة بصل شرائح

أفوكادو مقطع شرائح

كيلو محار

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة قشر ليمونة مبشورة

ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير

- ضعي مكونات التتبيل جميعا في إناء عميق، واخفقيها جيدا حتى تتجانس، ثم ضعي المعكرونة المسلوقة في إناء عميق، واسكبي فوقها التتبيلة.

- ضعي فوقها الجرجير وشرائح المانجو والمحار والبصل، وتبلي بالملح والفلفل، وقلبي.

- قدميها باردة مع شرائح الخبز المحمص.