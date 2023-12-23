طاجين دجاج بالبصل والزبيب...

تعلمي معنى الطريقة الصحيحة لتحضير طاجين الدجاج بالبصل والزبيب من المطبخ المغربي، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
1/2 ملعقة قرفة
1/2 ملعقة زنجبيل
ملعقة كبيرة كزبرة
زعفران
ملح وفلفل
حبة بصل مقطع شرائح
150 غرام دجاج بدون عظم
3 حبات بصل مفرومة
4 فصوص ثوم
1/4 كوب صغير زيت زيتون
كوب ماء
ملعقتا سكر
طريقة التحضير
- اغسلي الدجاج بالماء جيدا، ثم ضعي في طاجين على النار قليلا من الزيت، واضيفي الدجاج والبصل المفروم والتوابل، واتركي المكونات على النار حتى يذوب البصل.
- اضيفي البصلة المقطعة دوائر والزبيب إلى الدجاج، وقلبي الخليط، وذوبي السكر في كوب ماء، واضيفيه إلى الطاجين، ثم اتركيه على نار هادئة لينضج.
- ارفعي الطاجين عن النار، ثم اسكبي الدجاج بالزبيب والبصل في طبق، وقدميه ساخنا.
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