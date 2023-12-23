طاجين دجاج بالبصل والزبيب

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنى الطريقة الصحيحة لتحضير طاجين الدجاج بالبصل والزبيب من المطبخ المغربي، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

1/2 ملعقة قرفة

1/2 ملعقة زنجبيل

ملعقة كبيرة كزبرة

زعفران

ملح وفلفل

حبة بصل مقطع شرائح

150 غرام دجاج بدون عظم

3 حبات بصل مفرومة

4 فصوص ثوم

1/4 كوب صغير زيت زيتون

كوب ماء

ملعقتا سكر

طريقة التحضير

- اغسلي الدجاج بالماء جيدا، ثم ضعي في طاجين على النار قليلا من الزيت، واضيفي الدجاج والبصل المفروم والتوابل، واتركي المكونات على النار حتى يذوب البصل.

- اضيفي البصلة المقطعة دوائر والزبيب إلى الدجاج، وقلبي الخليط، وذوبي السكر في كوب ماء، واضيفيه إلى الطاجين، ثم اتركيه على نار هادئة لينضج.

- ارفعي الطاجين عن النار، ثم اسكبي الدجاج بالزبيب والبصل في طبق، وقدميه ساخنا.