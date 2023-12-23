  • Alwasat News
Atwasat

مصاصات من الدجاج لأطفالك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 01:18 مساء
مصاصات من الدجاج لأطفالك
بوصفة مبتكرة، حضري لصغارك كرات الدجاج على شكل لولي بوب، وهي وصفة سيحبها الجميع (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بوصفة مبتكرة، حضري لصغارك كرات الدجاج على شكل لولي بوب، وهي وصفة سيحبها الجميع. فقط اتبعي خطوات الوصفة بدقة، وسوف تذهلك النتيجة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 كوب دقيق
ملح وفلفل
بيضتان
كوبا بقسماط مطحون
10 قطع من أجنحة الدجاج
زيت للقلي

طريقة التحضير
- قطعي أجنحة الدجاج من المفاصل إلى ثلاثة أجزاء، ثم ضعي قمة الجناح جانبا، لاستخدامه في وصفات أخرى.

- شكلي الجناح، ليبدو وكأنه مصاصة، حيث يجب أن يكون لديك الآن قطعتان من جناح الدجاج، إحداهما بعظمة واحدة والأخرى بعظمتين، ثم اختاري الجزء ذا العظمة الواحدة.

- افصلي اللحم عن العظم عن طريق تحريك سكين حاد حول طرف العظم مع إبقاء اللحم متصلا، فلا تقطعيه خلال العظم.

- ضعي الجناح عموديا فوق سطح مستوٍ مع الإمساك بالجزء الذي مرت فيه السكين.

- ادفعي برفق اللحم إلى أسفل مع الإمساك بالعظم بإصبعي الإبهام والسبابة حتى ينزلق اللحم إلى أسفل. ولتكوين شكل المصاصة، اقلبي الجزء الداخلي للحم.

- نفذي الخطوات السابقة نفسها بالجزء الذي يحتوي على عظمتين، لكن عليك أولا التخلص من العظمة الصغيرة قبل البدء.

- تبلي مصاصة الدجاج بالملح والفلفل، واتركيها 15 دقيقة على الأقل، واخفقي البيض في وعاء.

- اضيفي الدقيق تدريجيا في أثناء الخفق حتى يتكون خليط، واغمسي مصاصة الدجاج فيه ثم في فتات البقسماط.

- سخني الزيت في قدر، ثم اقلي مصاصة الدجاج على حرارة متوسطة لـ10 دقائق حتى يصبح الجزء الخارجي بني اللون تقريبا.

- اخرجي مصاصة الدجاج المقلية من القدر، وانقليها إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية، لامتصاص الزيت الزائد منها.

- قدمي الطبق إلى جانب صوص المايونيز الحار أو الصوص المفضل لكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»

تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة الدماء»

بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كب كيك رأس السنة
كب كيك رأس السنة
رولات الباذنجان بالمايونيز والثوم
رولات الباذنجان بالمايونيز والثوم
فطائر السلمون بالجبن
فطائر السلمون بالجبن
بسكويت اللوز وجوز الهند
بسكويت اللوز وجوز الهند
سلمون مدخن بالكيري
سلمون مدخن بالكيري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز...
فطيرة طاقية السلطان
فطيرة طاقية السلطان...
كسكسي لحم بالبصلة
كسكسي لحم بالبصلة...
حساء القرع بالجزر والقرفة
حساء القرع بالجزر والقرفة...
كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية
كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية...
المزيد
طاجين دجاج بالبصل والزبيب
طاجين دجاج بالبصل والزبيب...
مصاصات من الدجاج لأطفالك
مصاصات من الدجاج لأطفالك...
كيك الزبيب والفول السوداني
كيك الزبيب والفول السوداني...
سلمون مدخن بالكيري
سلمون مدخن بالكيري...
بسكويت اللوز وجوز الهند
بسكويت اللوز وجوز الهند...
المزيد