مصاصات من الدجاج لأطفالك...

بوصفة مبتكرة، حضري لصغارك كرات الدجاج على شكل لولي بوب، وهي وصفة سيحبها الجميع. فقط اتبعي خطوات الوصفة بدقة، وسوف تذهلك النتيجة، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
1/2 كوب دقيق
ملح وفلفل
بيضتان
كوبا بقسماط مطحون
10 قطع من أجنحة الدجاج
زيت للقلي
طريقة التحضير
- قطعي أجنحة الدجاج من المفاصل إلى ثلاثة أجزاء، ثم ضعي قمة الجناح جانبا، لاستخدامه في وصفات أخرى.
- شكلي الجناح، ليبدو وكأنه مصاصة، حيث يجب أن يكون لديك الآن قطعتان من جناح الدجاج، إحداهما بعظمة واحدة والأخرى بعظمتين، ثم اختاري الجزء ذا العظمة الواحدة.
- افصلي اللحم عن العظم عن طريق تحريك سكين حاد حول طرف العظم مع إبقاء اللحم متصلا، فلا تقطعيه خلال العظم.
- ضعي الجناح عموديا فوق سطح مستوٍ مع الإمساك بالجزء الذي مرت فيه السكين.
- ادفعي برفق اللحم إلى أسفل مع الإمساك بالعظم بإصبعي الإبهام والسبابة حتى ينزلق اللحم إلى أسفل. ولتكوين شكل المصاصة، اقلبي الجزء الداخلي للحم.
- نفذي الخطوات السابقة نفسها بالجزء الذي يحتوي على عظمتين، لكن عليك أولا التخلص من العظمة الصغيرة قبل البدء.
- تبلي مصاصة الدجاج بالملح والفلفل، واتركيها 15 دقيقة على الأقل، واخفقي البيض في وعاء.
- اضيفي الدقيق تدريجيا في أثناء الخفق حتى يتكون خليط، واغمسي مصاصة الدجاج فيه ثم في فتات البقسماط.
- سخني الزيت في قدر، ثم اقلي مصاصة الدجاج على حرارة متوسطة لـ10 دقائق حتى يصبح الجزء الخارجي بني اللون تقريبا.
- اخرجي مصاصة الدجاج المقلية من القدر، وانقليها إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية، لامتصاص الزيت الزائد منها.
- قدمي الطبق إلى جانب صوص المايونيز الحار أو الصوص المفضل لكم.
تعليقات