مصاصات من الدجاج لأطفالك

القاهرة - بوابة الوسط

بوصفة مبتكرة، حضري لصغارك كرات الدجاج على شكل لولي بوب، وهي وصفة سيحبها الجميع. فقط اتبعي خطوات الوصفة بدقة، وسوف تذهلك النتيجة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كوب دقيق

ملح وفلفل

بيضتان

كوبا بقسماط مطحون

10 قطع من أجنحة الدجاج

زيت للقلي

طريقة التحضير

- قطعي أجنحة الدجاج من المفاصل إلى ثلاثة أجزاء، ثم ضعي قمة الجناح جانبا، لاستخدامه في وصفات أخرى.

- شكلي الجناح، ليبدو وكأنه مصاصة، حيث يجب أن يكون لديك الآن قطعتان من جناح الدجاج، إحداهما بعظمة واحدة والأخرى بعظمتين، ثم اختاري الجزء ذا العظمة الواحدة.

- افصلي اللحم عن العظم عن طريق تحريك سكين حاد حول طرف العظم مع إبقاء اللحم متصلا، فلا تقطعيه خلال العظم.

- ضعي الجناح عموديا فوق سطح مستوٍ مع الإمساك بالجزء الذي مرت فيه السكين.

- ادفعي برفق اللحم إلى أسفل مع الإمساك بالعظم بإصبعي الإبهام والسبابة حتى ينزلق اللحم إلى أسفل. ولتكوين شكل المصاصة، اقلبي الجزء الداخلي للحم.

- نفذي الخطوات السابقة نفسها بالجزء الذي يحتوي على عظمتين، لكن عليك أولا التخلص من العظمة الصغيرة قبل البدء.

- تبلي مصاصة الدجاج بالملح والفلفل، واتركيها 15 دقيقة على الأقل، واخفقي البيض في وعاء.

- اضيفي الدقيق تدريجيا في أثناء الخفق حتى يتكون خليط، واغمسي مصاصة الدجاج فيه ثم في فتات البقسماط.

- سخني الزيت في قدر، ثم اقلي مصاصة الدجاج على حرارة متوسطة لـ10 دقائق حتى يصبح الجزء الخارجي بني اللون تقريبا.

- اخرجي مصاصة الدجاج المقلية من القدر، وانقليها إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية، لامتصاص الزيت الزائد منها.

- قدمي الطبق إلى جانب صوص المايونيز الحار أو الصوص المفضل لكم.