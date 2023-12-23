سلمون مدخن بالكيري

القاهرة - بوابة الوسط

زيني سفرة عزائمك بطبق من لفائف سمك السلمون المحشية بالجبن الكريمي، فهو طبق مقبلات شهي وغني ومناسب للمناسبات المميزة. تعلمي الطريقة معنا، وأعديه بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

100 غرام بيض سمك سلمون

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

100 غرام جبن كريمي

200 غرام سمك سلمون مدخن

طريقة التحضير

- قطعي السلمون المدخن إلى شرائح، ثم في وعاء صغير اخلطي جبن الكريم مع عصير الليمون.

- ضعي القليل من خليط جبن الكريم على طرف كل شريحة، ثم لفي السلمون حول الجبن بدءا من الطرف حيث وضعتي الجبن، لتغطي الجبن من الجوانب.

- زيني اللفائف من الأعلى ببيض سمك السلمون، واحتفظي بها في الثلاجة حتى موعد التقديم.